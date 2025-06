Felfedte Izrael vezetője, hogy meddig mehetnek el a rezsimmel szemben

Netanjahu szerint az iráni rezsim bukása nem cél, de lehet következmény.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy az iráni rezsim megváltoztatása vagy bukása nem célja Izraelnek, bár lehet a jelenlegi helyzet következménye.

A rezsim megváltoztatása vagy bukása elsősorban az iráni nép ügye. Erre nincs alternatíva. Ezért nem is fogalmaztam meg célként. Lehet következmény, de nem kimondott vagy hivatalos célkitűzésünk

- nyilatkozta Netanjahu az izraeli Kan közszolgálati műsorszolgáltatónak.

Irán június 19-én a beersebai Soroka Orvosi Központban okozott kárt egy rakétával, ez pedig megváltoztatta Jeruzsálem álláspontját. Az izraeli politikai elit korábban ugyanis nem vette tervezte a legfőbb síita vallási vezető, Irán valódi urának, Ali Hamenei ajatollahnak a kiiktatását. Bár korábban jöttek olyan pletykák, hogy a támadás megindításának pillanatában még ez is szerepelt a célok között, végül Donald Trump amerikai elnök megvétózta ezt. A támadást követően viszont megváltozott a hangnem Izraelben, maga Benjamin Netanjahu is azt mondta, hogy „senki nem élvez immunitást”. Könnyen meglehet, hogy hamarosan az Egyesült Államok is zöld utat ad a rezsim vezetőjének kiiktatására, de ez súlyos belpolitikai válságot idézhet elő Iránban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jack Guez -Pool/Getty Images