Felvételek: iráni rakéta csapódott egy kórházba, de hatalmas szerencséje volt a betegeknek

Közvetlen rakétatalálat érte a Szoroka kórházat a Negev-sivatagban található Beér-Seva városában.

A Szoroka Egészségügyi Központ elleni rakétacsapás terrorcselekmény, és vörös vonal átlépése. Ez az iráni rezsim háborús bűne

– mondta Uriel Buso izraeli egészségügyi miniszter.

A kórház közvetlen találatot kapott emeletéről éppen tegnap menekítették ki a betegeket, így sikerült elkerülni a nagyobb katasztrófát.

A közösségi médiában felvétel terjed a becsapódás pillanatáról:

Footage posted to social media shows the moment of the ballistic missile impact at Soroka Hospital in Beersheba. pic.twitter.com/aicK9zLSnx https://t.co/aicK9zLSnx