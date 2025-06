Irán legfőbb vezére is célponttá válhat, Amerika bármelyik pillanatban támadhat – Percről percre az Irán-Izrael háborúról csütörtökön

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, hiszen az iráni-izraeli háború fejleményei is korbácsolják a kedélyeket, de az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások is előtérbe kerültek, miután bár tegnap este szinten tartotta a kamatokat az amerikai jegybank, de a jegybankelnök Jerome Powell beszéde nem sok örömre adott okot - ez alapján ugyanis a kereskedelmi háború és a magasan ragadt bizonytalanság miatt a Fed alacsonyabb növekedéssel és magasabb inflációval számol. Viszont ma fontos makrogazdasági eseményre nem igazán lehet számítani ami befolyásolná a piaci szereplők hangulatát, ráadásul a tengerentúlon ma nem is lesz kereskedés. Ami pedig a konkrét mai elmozdulásokat illeti, Ázsiában rossz hangulatú kereskedést láthattunk, és Európában is esés látszik.