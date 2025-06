Magas helyről jött a figyelmeztetés: Csernobil óta nem látott nukleáris katasztrófa várhat a világra

Ismét megszólalt a korábbi orosz államfő, ezúttal az Izrael és Irán között zajló háborút értékelte, elsősorban abból a szempontból, hogy milyen következményekkel járhat Jeruzsálem bombázása.

Mindenkinek, még az izraeli védelmi miniszternek is, aki hangosan nyilatkozott Hamenei sorsáról, meg kell értenie, hogy a nukleáris létesítmények elleni támadások rendkívül veszélyesek, és a csernobili tragédia megismétlődéséhez vezethetnek

– írta a közösségi médiában.

Everyone, even the Israeli defense minister, with his loud declaration about Khamenei's fate, must understand that attacks on nuclear facilities are extremely dangerous and can lead to a repeat of the Chernobyl tragedy.