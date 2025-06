Megerősítették: lebombázta Izrael az araki atomreaktort

Lebombázta az izraeli légierő Irán araki IR-40 típusú nehézvizes nukleáris kutatóreaktorát, sugárzásveszély nem észlelhető – közölték közel-keleti lapok.

A támadás tényét az izraeli haderő (IDF) is megerősítette: közlésük szerint 40 izraeli repülőgép mért csapás Irán különféle létesítményei ellen az éjjel, köztük

lebombázták az Araki atomreaktort is.

Az IDF közlése szerint a reaktor azon részeit támadták, melyek plutóniumtermelésben lehetnek használatosak, a művelet célja az volt, hogy Irán ne tudjon radioaktív anyagokhoz jutni.

A reaktor egyébként elvileg üzemen kívül van.

Az éjjel támadás érte Natanzot is, egy részben föld alatti nukleáris létesítményt is, a komplexum Izrael szerint része Irán nukleáris fegyverfejlesztési programjának is.

Nincs arról hír, hogy a sugárzásveszély nőtt volna: az Arak reaktor magját Irán elvileg 2016-ban eltávolította (bár ezt nem sikerült minden kétséget kizáróan bebizonyítani).

Irán szerint a támadásnak nem voltak sérültjei, az izraeli lépés miatt panaszt tettek a Nemzetközi atomenergia-ügynökségnél.

