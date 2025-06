Meghátrált az amerikai törvényhozás, Putyin dörzsölheti a tenyerét

Az amerikai szenátus elhalasztja az Oroszország elleni szankciókról szóló törvényjavaslat tárgyalását legalább júliusig, mivel más jogalkotási és külpolitikai prioritások kerültek előtérbe – írja a The Kyiv Independent

Lindsey Graham republikánus és Richard Blumenthal demokrata szenátorok egy olyan módosított törvényjavaslaton dolgoznak, amely másodlagos szankciókat vezetne be Oroszország kereskedelmi partnereivel szemben, miközben védené Ukrajna szövetségeseit a büntetésektől. A lendület azonban megtorpant, mivel a republikánusok Donald Trump adótörvényjavaslatát szorgalmazzák, valamint az Irán és Izrael közötti konfliktus is sürgős figyelmet követel.

John Thune szenátusi republikánus vezető június 18-án elismerte, hogy a szankciós törvényjavaslat számára most már a júliusi időkeret reálisabb.

Nagyon nyitottak vagyunk az előrelépésre, próbálunk együttműködni a kormányzattal az időzítés szempontjából

– mondta Thune a Semafor szerint.

Graham hozzátette, hogy a szenátusnak egy kicsit várnia kell, hivatkozva a változó globális fejleményekre.

A dolgok most változnak Iránnal kapcsolatban... ez nem jelenti azt, hogy megfeledkeztem volna Oroszországról vagy Ukrajnáról. Egyáltalán nem. Irán most a középpontban van, de előbb-utóbb sor kerül a többire is

– nyilatkozta.

Trump még nem jelezte támogatását a jogszabály iránt, ami továbbra is jelentős akadályt jelent.

Bár a szankciókat a republikánusok szélesebb körben támogatják, mint az Ukrajnának nyújtott közvetlen katonai segítséget, a párt törvényhozói vonakodnak Trump jóváhagyása nélkül előrelépni.

Az amerikai elnök korábban idő előtt távozott a kanadai G7-csúcstalálkozóról, kihagyva egy tervezett találkozót Volodimir Zelenszkij elnökkel, mivel a figyelem Irán nukleáris törekvéseire adott lehetséges amerikai válaszra terelődött.

Most minden figyelem Izraelre és Iránra összpontosul

– mondta Tommy Tuberville szenátor, bár megjegyezte, hogy teljes mértékben támogatja a szankciókat Oroszországgal szemben.

Graham és Blumenthal abban reménykedtek, hogy a G7-csúcstalálkozó előtt sikerül elfogadtatni a törvényjavaslatot. Blumenthal szerint hatalmas előrelépést értek el a kormányzattal, de elismerte, hogy más prioritások háttérbe szorítják a jogszabályt.

A szankciók támogatói szerint a törvényjavaslat több mozgásteret adna Trumpnak a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásokon.

Meg akarjuk erősíteni magunkat a tárgyalásokon

– mondta John Hoeven szenátor.

A jogszabály másodlagos szankciókat engedélyezne olyan országokkal szemben, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak vagy más jelentős kereskedelmet folytatnak Moszkvával.

A bizonytalan időzítés ellenére Graham és Blumenthal továbbra is finomítják a törvényjavaslatot a szélesebb körű támogatás biztosítása érdekében, beleértve az Ukrajna szövetségeseinek szánt kivételeket és a globális bankrendszerhez való alkalmazkodást szolgáló változtatásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images