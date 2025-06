Szétkapták az ukránok a lezuhant orosz drónt, kellemetlen meglepetés érte őket

Szerhij „Flash” Beszkrecnov katonai rádiótechnológiai szakértő a Mezsa Mediának nyilatkozva elmondta, hogy bár már korábban is tudtak az ilyen típusú Sahed fejlesztéséről, ez az első megerősített bevetés.

A rádiómodem lehetővé teszi, hogy a Sahedet akár 150 kilométeres távolságból irányítsák az orosz határtól vagy a frontvonaltól, illetve nagyobb távolságokról is, ha légi átjátszókat használnak a légterünkben

– magyarázta a szakértő.

Az elmúlt évben több jelentős módosítást hajtottak végre a drón tervezésén. Az egyik ilyen változtatás a robbanófej jelentős fejlesztése. Emellett a pilóta nélküli jármű robbanótöltete 50-ről 90 kilogrammra növekedett. Egyes drónokat már Starlink-terminálokkal is felszereltek.

Külföldi újságírók korábban azt állították, hogy a Sahed drónok képesek csatlakozni az ukrán mobilhálózathoz, ezt az állítást azonban Beszkrecnov cáfolta.

