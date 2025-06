Teherán beváltja az fenyegetést? Tömeges támadás indult Izrael ellen

Az iráni Tasznim hírügynökség arról számolt be, hogy június 19-én csütörtökön az esti órákban tömeges támadást indított Izrael ellen.

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleményében jelezte, hogy az „Igaz ígéret 3” nevű hadművelet részeként megindult a 15. támadási hullám Izrael ellen. A hibrid támadás során egyszerre vetettek be drónokat és rakétákat is, a jelentés szerint kifejezetten az ellenséges légvédelmi rendszereket vették célba Haifában és Tel-Avivban. Az IRGC szerint törekszenek arra is, hogy megsemmisítsék a hadiipari komplexumokat az országban.

Azt nem tudni pontosan, hogy hány eszköz indult támadásra, de legalább 100-ról írnak.

Egyelőre a jelentések még nem írnak arról, hogy valóban megindult volna egy valóságos rakétaeső Izrael ellen. Teherán már napok óta azt ígéri visszatérően, hogy hamarosan minden eddiginél nagyobb támadást fog Izrael ellen indítani, valamint arról beszélnek, hogy még közel sem vetettek be mindent. Bár valóban villantanak új típusú rakétákat, valamint ezek közül néhány át is jut a légvédelmen, egyelőre bőven nem tudtak akkora károkat okozni Izraelnek, mint amekkora csapásokat a síita hatalom elszenvedett.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images