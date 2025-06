Videó: becsapódott a rakéta, hatalmas robbanás rázta meg az iráni nukleáris központot

Június 19-én reggel az Izraeli Védelmi Erők (IDF) bejelentette, hogy 40 repülőgéppel hajtottak végre támadást Irán ellen, a célpontok között volt az araki központ is. A plutóniumtermeléshez nélkülözhetetlen létesítmény elleni támadás célja az volt, hogy Teherán ne tudjon radioaktív anyagokhoz jutni, ezzel pedig újabb lépéssel kerüljön távolabb, hogy a síita hatalom nukleáris fegyverhez jusson. Néhány órával később egy felvétel is előkerült, amelyen látható a becsapódás pillanata:

The Israeli military has released videos showing moments of its attacks on Iran's Arak heavy water facility. Israel said that the sealed core structure of the Arak reactor, a https://t.co/zOY4CY7CpT