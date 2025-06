Hát itt meg mi történt? Amerika váratlanul evakuálta a legfontosabb bázisát Irán közelében

Több műholdfelvétel jelent meg, amelyek bizonyítják, hogy az Egyesült Államok váratlanul kivonta a vadászgépeit Irán közvetlen közeléből. A korábbi képek szerint június 5-én még mintegy 40 gép parkolt a kifutópályán, valamint a hangárok előtt, ám mára ezek – három járművet leszámítva – eltűntek. Korábban C-130 Herkulesek, felderítő gépek és vadászgépek is felfedezhetőek voltak, mára viszont nem. A lépés nem teljesen megmagyarázhatatlan, mivel az amerikai döntéshozók igyekeznek bebiztosítani magukat Teherán esetleges támadása ellen, ami már több mint egy hete a „levegőben lóg”. Ezért a térségi katonai bázisokat igyekeznek a lehető legjobban védeni, korlátozzák a hozzáférést, valamint „fokozott éberségre” törekednek.

Csökkenteni akarják az amerikai erők, mind a személyzet, mind a felszerelés kockázatát

– mondta el Mark Schwartz, az amerikai hadsereg korábbi altábornagya és a Rand Corporation védelmi kutatója.

A bázis rendkívül kényes helyen található, Irántól szinte karnyújtásnyi távolságra, ezért egy elharapódzó konfliktus esetén szinte borítékolható, hogy Teherán ezt az elsők között venné fel a célpontjai közé. Hiába a modern légvédelmi berendezések, az Izrael elleni támadások bizonyítják, hogy még a legkorszerűbb légipajzson is áthatolnak a ballisztikus rakéták, 1000 kilométeres távolságban is, az al-Udeid pedig még ennél is jóval sebezhetőbb.

In a significant strategic shift, the US has removed its warplanes from Al Udeid Airbase in Qatar, signaling changes in regional military operations and deployment priorities.#AlUdeid #warplanes #USA pic.twitter.com/efpBNTYjhh https://twitter.com/hashtag/AlUdeid?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw