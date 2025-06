Kiszivárgott: hátat fordított egyik legfontosabb emberének Donald Trump, ez áll a háttérben

Tulsi Gabbard első ránézésre rejtélyes videója – melyben arra figyelmeztetett, hogy "a politikai elit és a háborús uszítók" "gondatlanul félelmet és feszültséget szítanak a nukleáris hatalmak között", és hogy a világ "a nukleáris megsemmisülés szélén áll" – feldühítette Donald Trumpot, mivel a kémfőnök kéretlenül kiénekelt a kórusból - írta a Politico bennfentes forrásokra hivatkozva.

A bejegyzés néhány nappal azután látott napvilágot, Trump a Fehér Házban tárgyalt Izrael Irán elleni támadásának esetleges támogatásáról, így az elnök és néhány tanácsadó szemében Gabbard látszólag ez ellen emelte fel a hangját a nyilvánosság teljes színe előtt.

Trump ezután személyesen is kifejezte Gabbardnek a rosszallását.

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV https://t.co/TmxmxiGwnV