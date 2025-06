Lebombázott Izrael egy atomreaktort – Megérkezett a reakció

A X-en tett közzé bejegyzést az iráni külügyminiszter, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az araki nehézvizes létesítmény a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) védelmi intézkedések alá vont a Közös Átfogó Cselekvési Tervben (JCPOA) keretében. Aragcsi szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) azonnal el kell járnia Jeruzsálem ellen, méghozzá konkrét példát is felhozott a múltból, amikor Izrael hasonlóképpen járt el:

1981-ben az izraeli légierő (IAF) gépei az Irakban épülő nukleáris központra mértek csapást.

A teheráni fődiplomata szerint elengedhetetlen, hogy az ENSZ BT fenntartsa és érvényesítse saját 487. számú határozatát, amelyet 44 évvel ezelőtt már megtettek.

The Arak Heavy Water Reactor—a facility under comprehensive IAEA safeguards and under construction in strict accordance with the technical specifications agreed upon in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) to eliminate any proliferation risk—was bombed yesterday in… pic.twitter.com/Gqswk8sKym https://t.co/Gqswk8sKym