Légicsatáról jött videó: iráni gépre csapott le az izraeli F-16-os - Egyértelmű a győztes

A képsorokon azt láthatjuk, ahogy

egy izraeli F-16-os vadászbombázó - valószínűleg egy AIM-9-es légiharc-rakétával – lelő egy nagy hatótávolságú iráni drónt, valószínűleg valamelyik Sahed-variánst.

Az összecsapás Szíria légterében történt, közel az izraeli határhoz.

Footage of an Israeli Air Force F-16 shooting down an Iranian Shahed-136 attack drone over southern Syria with an AIM-9/Python air to air missile. pic.twitter.com/9R4LJt0EH5 https://t.co/9R4LJt0EH5