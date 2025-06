Megoldhatatlan válsággal néz szembe Ukrajna, Kijev forradalmi stratégiát eszelt ki – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az éjjel ismét Ukrajna területét támadták az oroszok, erről egyelőre még nem adta ki a közleményét az ukrán légierő, ezért nem tudni pontosan mekkora támadásról van szó. Az első felvételek szerint viszont a Fekete-tenger partján található Odesszát több csapás is érte, a beszámolók szerint összesen becsapódás érte a várost, ebben legalább 13 ember sérült meg. A bejelentés szerint megrongálódott a vasútállomás épülete is.

Kharkov Burns, Odessa Struck—Geran Drone Raids Sow Chaos Across Ukraine During the initial Geran drone strike on Kharkov, even Mayor Terekhov rushed to the scene for publicity, underscoring the panic. Several Geran drones continued beyond the city, targeting deeper into the…