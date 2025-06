Szivárognak a részletek a súlyos izraeli csapásról: "percekkel az indítás előtt semmisítettük meg a rakétaindítókat"

Az izraeli vezérkari főnök hosszú hadjáratra készíti fel a lakosságot Irán ellen - számolt be a Times of Israel

Eyal Zamir izraeli vezérkari főnök videónyilatkozatban jelentette be, hogy

az izraelieknek fel kell készülniük egy elhúzódó hadjáratra Irán ellen, hogy megszüntessék az ilyen nagyságrendű fenyegetést.

Zamir szerint Irán "évek óta egyértelmű tervet épít Izrael Állam elpusztítására", és az elmúlt hónapokban "a terv elérte a visszafordíthatatlan pontot, ahol a képességek elérték a műveleti szintet".

A hadjáratot akkor indítottuk, amikor Irán körülbelül 2500 föld-föld rakétával rendelkezett, olyan magas gyártási ütemmel, hogy körülbelül két éven belül várhatóan 8000 rakétájuk lett volna

- mondta a katonai vezető.

A vezérkari főnök kifejtette, hogy Irán ballisztikus rakétaprogramja, a közel-keleti proxy szervezetei és nukleáris fejlesztései "arra kényszerítettek minket, hogy csapást mérjünk és megelőző támadást hajtsunk végre".

Zamir hangsúlyozta, hogy az izraeli hadsereg "évek óta készült erre a műveletre", és a hadművelet "a műveleti és stratégiai feltételek egybeesésének köszönhetően" indult el. "Ha késlekedtünk volna, fennállt volna a veszélye, hogy elveszítjük ezeket a feltételeket, és a jövőben egyértelmű hátrányból indulunk" - magyarázta.

Az izraeli katonai vezető szerint a meglepetésszerű első csapások "rendkívüli eredményeket értek el".

Kiiktattuk az ellenség felső vezetését, súlyos károkat okoztunk a nukleáris program elemeiben, légi folyosót nyitottunk Teherán felé, azonosítottuk és megsemmisítettük a rakétaindítók körülbelül felét, néhányat percekkel az indítás előtt

- sorolta az eredményeket.

Zamir figyelmeztetett, hogy a hadjárat még nem ért véget. "Bár jelentős eredményeket értünk el, még kihívásokkal teli napok állnak előttünk, és ébernek és egységesnek kell maradnunk, amíg a küldetés be nem fejeződik" - zárta nyilatkozatát.

