Valósággal rázúdultak Izrael vadászgépei Iránra, szinte záporoztak a rakéták

Az izraeli védelmi erők (IDF) közleményben számolt be arról, hogy éjjel ismét támadást intéztek iráni célpontok ellen, ezúttal 60 repülőgép vett részt az akcióban.

A hadsereg közleménye szerint összesen 120 rakétát szórtak le különböző, kulcsfontosságú célpontokra, ezek között voltak nukleáris ipari létesítmények, katonai központok. Kiemelték, hogy a fővárosban például rakétagyártó telepeket ért csapás:

A célpontok között voltak rakéta-alkatrészeket gyártó katonai ipari létesítmények és rakétahajtóművek öntéséhez használt nyersanyagokat gyártó létesítmények

– közölték.

A bejelentés szerint az SPND nukleáris központot is elérték, ezt már korábban is több alkalommal célba vették. Ezt tartják a veszélyesnek titulált atomprogram egyik legfontosabb fejlesztési központjának. Szerintük itt fegyver- és rakétafejlesztési munkálatok zajlanak. Hozzátették, hogy Teherán nukleáris programjához nélkülözhetetlen alkatrészeket gyártó üzem is megsemmisült.

