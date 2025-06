Biztos vagyok benne, hogy ennek a hibrid hadviselésnek az egyik célja nemcsak Oroszország, hanem az Európai Unió országai is. Az EU túl erőssé vált, az euró pedig túl biztonságos. Az euró biztonságos; a dollár nem. Valahogyan befolyásolni kellett

– jelentette ki Zaharova.

A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF) tartott beszédében kiemelte, hogy a Nyugat az európai partnereit is befolyásolni tudja közvetve. Szerinte sok európai ország a recesszió szélén áll, miközben Ázsiában folyamatosan fejlődnek a gazdaságok, és ezt a növekedései ütemet már nem is tudja a jövőben sem megközelíteni a kontinens. Zaharova azt nem fejtette ki pontosan, hogy melyik hatalomra gondolt a „Nyugat” kifejezés mögött.

Az elmondott szöveg megerősíti azt a szemléletet, hogy

Moszkva egyre inkább Ázsia felé fordulva keresi a saját lehetőségeit, ebben különösen Kína a partnere.

A keleti nagyhatalommal az Ukrajna ellen indított háborút megelőzően is szoros viszonyban álltak, ám azóta még erősebb szövetségesekké váltak. Peking – bár mindezt nem ismeri el – sok nyugati szakértő szerint hozzájárul az orosz hadiipar fejlődéséhez is, folyamatosan ellátják a szükséges alkatrészekkel, műszerekkel és kulcsfontosságú chipekkel is.

