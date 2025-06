Jelentett a hírszerzés: hiába az oroszok minden erőfeszítése, bukásnak tűnik a nyári offenzíva

Az Ukrajnában agresszív háborút vívó orosz hadsereg nem képes komoly áttörést elérni Kelet-Ukrajnában, de folytatni fogja szárazföldi offenzíváját és légicsapásait, amelyek egyre inkább a polgári infrastruktúrát célozzák

– mondta Kiviselg.

Moszkva nagyszabású támadást indított Donyeck megyében, hogy ezzel teljesítsék Vlagyimir Putyin egyik legnagyobb célját, mégpedig, hogy a teljes Donbaszt orosz ellenőrzés alá vonják. A fokozódó nyomás ellenére az orosz alakulatok csak kisebb területek felett vették át az irányítást, mivel mindenütt kemény ellenállásba ütköztek. Ezt megerősítette az ezredes is, aki szerint az oroszok megpróbálhatnak a súlyos veszteségek ellenére is tovább nyomulni. A jelentésben hangsúlyozta, hogy az erős támadásokat jelzi, hogy naponta akár 150-160 támadás is indul a fronton.

A tüzérségi támadások alapján továbbra is elmondható, hogy az Oroszországi Föderáció fő erőfeszítései a donyecki terület pokrovszki járásában összpontosulnak, ahol a harci kapcsolatok fele továbbra is zajlik

– emelte ki Kiviselg.

Az észt hírszerzés vezetője szerint eleinte értek el kisebb sikereket a támadók, viszont ezek mostanra megálltak. Szerinte ilyen a Szumi megyei behatolás, ahol eleinte több területet is megszereztek, ám az utóbbi napokban már nem sikerült folytatni az előrenyomulást.

Maguk az ukránok is kommentálták az oroszok kezdeti sikerét, kijelentve, hogy nem voltak elég felkészültek, és nem rendelkeztek védelmi struktúrákkal ezen a területen – ezt a hibát már kijavították

– mondta erről.

A jövővel kapcsolatban elmondta, hogy Moszkva várhatóan nem fog tudni stratégiai áttörést elérni, és az ukránok képesek lesznek fenntartani a hatékony védekezést.

