Minden eddiginél közelebb a lépés, amitől az egész világ retteg

Az iráni parlament döntött a Hormuzi-szoros lezárásának lehetőségéről, de a végső szót a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsnak kell kimondania.

Az iráni állami televízió közlése szerint a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsnak kell meghoznia a végső döntést a Hormuzi-szoros esetleges lezárásáról, miután a parlament állítólag jóváhagyta az intézkedést.

A szoros lezárásáról szóló döntés még nem végleges, amennyiben azonban tényleg meglépi azt Irán, úgy hatalmas világgazdasági károkat okozhat.

A Perzsa-öböl bejáratát képező szűk tengerszoros, a Hormuzi-szoros kiemelkedő geopolitikai jelentőséggel bír, hiszen az északról Irán, délről pedig Omán és az Egyesült Arab Emírségek által ellenőrzött tengerszoroson halad át a világ olajforgalmának jó húsz százaléka (naponta akár 25 millió hordó olaj), és a cseppfolyósított földgáz körülbelül egyharmada. Ha csak pár hétre is bénulna meg a szoros, már az is hatalmas károkat okozhat. Az olajár akár duplájára is emelkedhet.

Esmail Kosari parlamenti képviselő és Forradalmi Gárda parancsnok a Young Journalist Club-nak vasárnap elmondta, hogy

a lezárás napirenden van, és szükség esetén meg fog történni.



