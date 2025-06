Egyre távolabb az iráni béke: banális ok miatt nem lehet tárgyalni Teheránnal

Steve Witkoff erőfeszítéseit jelentősen nehezíti, hogy Ali Hamenei ajatollah iráni legfőbb vezető elrejtőzött, és még az iráni tisztviselők számára is rendkívül nehézzé vált a vele való kapcsolatfelvétel.

Az amerikai tisztviselők szerint a 86 éves Hamenei jóváhagyása szükséges minden jelentősebb diplomáciai döntéshez, és emiatt egyre inkább akadozik a kommunikáció Irán és az Egyesült Államok között.

Hamenei az amerikai csapások óta nem adott hírt magáról.

Az amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy a legfőbb vezető egy esetleges merénylettől tart.

Trump ennek ellenére reményét fejezte ki, hogy a hétvégi csapások után Irán visszatér a tárgyalóasztalhoz, amelyek korábban nagyrészt holtpontra jutottak.

Címlapkép forrása: 2025 Office of the Supreme Leader of Iran via Getty Images