Kiderült: mindvégig tudott az Egyesült Államok az iráni támadásról, nem is akárhonnan

A Sky News-nak nyilatkozó források arról számoltak be, hogy

az Egyesült Államok és a térség Öböl-menti országai előzetes értesítést kaphattak Irántól a rakéták kilövése előtt.

Hasonló információt osztottak meg a New York Times és a Times of Israel tudósítói is.

Irán nemrégiben támadást intézett az Egyesült Államok légibázisai ellen Katarban, és Irakban. Az előzetes információk szerint hat darab ballisztikus rakétát indítottak útnak, Doha fölött azonban a légvédelem megállította a támadást.

Katar a rakétázást a szuverenítása és a légtere elleni támadásnak minősítette, és kijelentette: fenntartja a jogot a viszontcsapásra. Irán eközben hangsúlyozza: a célpont nem Katar, hanem az Egyesült Államok volt, és a ballisztikus rakéták választ jelentettek a fordói létesítmény elleni amerikai légicsapásra.

Irakról egyelőre még nincsenek információk.

