Megérkezett Irán válasza Amerika támadására

A közösségi médiában tett közzé bejegyzést Ali Hamenei iráni ajatollah.

Kemény szavakat intézett az iráni legfőbb vezető Izrael ellen, miután az Egyesült Államok csapásokat intézett az ország legfontosabb nukleáris intézményei ellen. Fogadkozott, hogy „megbünteti” Izraelt. Egész pontosan ezt írta:

A cionista ellenség súlyos hibát követett el, súlyos bűncselekményt követett el; meg kell büntetni – és meg is büntetjük. Most büntetjük

– írta.

#همین_حالا مجازات ادامه دارددشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی را مرتکب شده؛ باید مجازات بشود و دارد مجازات میشود؛ همین حالا دارد مجازات میشود.#الله_اکبر pic.twitter.com/wH6Wk9nNhJ https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — KHAMENEI.IR فارسی (@Khamenei_fa) June 23, 2025

A bejegyzésben „cionista ellenség” alatt Izraelt értette ezt megelőzően, vélhetően most újra a Földközi-tenger partján fekvő országot fenyegeti.

A Hamenei korábban már többször is azt ígérte, hogy ellenségét keményen meg fogják büntetni, valamint az iráni vezetés több tagja is elsöprő rakétatámadást lengetett be. A szakértők korábban arra számítottak, hogy Teherán egy amerikai beavatkozásra válaszul lezárhatja az olajszállításban kulcsfontosságú Hormuzi-szorost, ami globális ellátási zavarokat hozhatna. A másik veszélynek azt értékelték, hogy Irán a közel-keleti amerikai célpontokat támadhatja meg, többek között nagykövetségeket, konzulátusokat, vállalatokat és támaszpontokat is, de ezek egyikéről sem esett szó a legfrissebb bejegyzésben.

