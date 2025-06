Videó: landoltak az amerikai nehézbombázók, sikerrel zárult a B-2 Spiritek küldetése

Landoltak a Missouri államban található Whiteman támaszpontra az amerikai B-2-es bombázók, amelyek egyhuzamban mintegy 38 órát töltöttek a levegőben. A misszió visszatérését Donald Trump elnök is megerősítette közösségi oldalán tett videóval ellátott bejegyzésében, amelyben köszönetet mondott a műveletben részt vevő pilótáknak. Megismételte, hogy a légicsapás sikeres volt, amit azzal egészített ki, hogy a nukleáris létesítményekben esett kár „hatalmas". A visszaérkezésről videót is nyilvánosságra hoztak:

US B-2 bombers returned to Whiteman Air Force Base in Missouri on Sunday after striking Iranian nuclear sites the day before: media reports pic.twitter.com/cbY8lwiiU8 https://t.co/cbY8lwiiU8