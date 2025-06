Új dátumot tűztek ki: ekkor indulhat Kapu Tibor az űrállomásra

A NASA, az Axiom Space és a SpaceX közleménye szerint június 25-én indulhat útnak a hazánk második űrhajósát, Kapu Tibort is szállító Axiom-4 űrmisszió a florida-i Kennedy Űrközpontból.

A korábban már többször is elhalasztott küldetés helyi idő szerint hajnali 2 óra 31 perckor,

magyar idő szerint reggel 8:31-kor indul majd szerdán, ha ezúttal minden körülmény megfelelő lesz a kilövéshez.

A NASA és a két amerikai magánűrvállalat friss közleménye szerint a négy űrhajóst szállítő Axiom-4 misszió utasai több mint 24 óra utazás után dokkolhatnak majd a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) a SpaceX Dragon űrkapszulájával.

Kapu Tibor régóta várt küldetését, ahogy arról korábban mi is írtunk, többször is elhalasztották már különféle okok miatt. Az eredetileg június 8-ára kitűzött kilövési dátumot először június 10-re, majd az időjárás miatt június 11-ére módosítottak. Azonban nem sokkal a kilövés előtt, először a SpaceX Falcon-9-es rakéta üzemanyagtartályán, majd pár nappal később az ISS egyik modulján is szivárgást észleltek, amelyek miatt a NASA határozatlan ideig tovább halasztotta az indulást.

Ezt követően a NASA bejelentette, hogy sikerült elhárítani a veszélyeket az űrállomáson, így június 22-re új dátumot tűztek ki. Azonban, az űrügynökség ezt is lefújta.

Kapu Tibor személyében több mint 45 év után lesz újra űrhajósa Magyarországnak.

A küldetésben a magyar kutatóűrhajós a misszió specialistájaként vesz majd részt, mellette pedig az amerikai Peggy Whitson parancsnokként az indiai Shubanshu Shukla pilótaként, a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski pedig szintén küldetésspecialistaként utazhat az űrállomásra. A hazánk szempontjából történelminek számító útjáról részletesen is írtunk korábban, a kilövést pedig percről-percre követjük majd a Portfolio-n.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images