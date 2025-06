Exobolygót kapott lencsevégre a James Webb, most először

A 2021-ben felbocsátott James Webb űrteleszkóp eddig számos már ismert Naprendszeren kívüli bolygóról (exobolygóról) gyűjtött értékes adatokat,

most azonban először sikerült egy teljesen új exobolygót felfedeznie.

A teleszkóp közvetlenül fotózta le a fiatal gázóriást, amely mérete a Szaturnuszéhoz hasonló, és egy a Napnál kisebb csillag körül kering az Antlia csillagképben, mintegy 110 fényévre a Földtől.

TWA 7 b: James Webb Space Telescope Finds Its First New Exoplanet https://t.co/HRuYQBWYkX pic.twitter.com/3s5QfBG37c https://t.co/HRuYQBWYkX