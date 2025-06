Ha így haladunk, a végén tényleg atombombát fog építeni Irán

Pár órával azután, hogy az iráni parlament megszavazta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel való együttműködés felbontását, Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter bejelentette, hogy az atomsorompó-egyezményből is kiléphet hamarosan Teherán.

A nukleáris létesítményeinket ért támadásnak súlyos és komoly következményei lesznek Irán jövőbeli irányultságának tekintetében”

– mondta a teheráni politikus egy interjúban a CNN cikke szerint.

Azt mondta:

Irán részvétele az atomsorompó-egyezményben nem volt hatékony, hiszen nem tudta meggátolni az ország békés nukleáris programja ellen végrehajtott ellenséges támadást.

Az atomsorompó-egyezménnyel kapcsolatos meglátásunk változni fog, ennek egyértelmű irányát még nem lehet meghatározni

– mondta Aragcsi.

Irán vezetése korábban, még az izraeli támadások során is utalt arra, hogy kiléphet az atomsorompó-egyezményből, hivatalosan is megnyitva ezzel az utat a nukleáris fegyverek fejlesztése felé. Mindemellett az iráni parlament ma megszavazta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel való együttműködés felbontását is.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images