Súlyos számok érkeztek: drámai mélypontra süllyedt Donald Trump

A közvélemény-kutatást akkor végezték, amikor Trump bejelentette három iráni nukleáris létesítmény bombázását, a válaszadók mintegy harmada azt megelőzően, kétharmaduk azt követően vett abban részt.

A republikánus zászlóvivő nettó megítélése a poll alapján mínusz 14 százalékpontra süllyedt:

az amerikaiak mindössze 40 százaléka volt Trumpról kedvező véleménnyel, 54 százalék viszont elutasította a munkáját elnökként.

NEW Economist/YouGov PollNet job approval for the president at this stage of...• Trump's current term -14 (low -14; start +6)• Biden's presidency +9• Trump's first term -8https://t.co/RNChoDFZROhttps://t.co/IYThoDM0w2 pic.twitter.com/OtuXNDYpuw https://t.co/RNChoDFZRO

Ez Trump második elnöki ciklusának eddig mért legalacsonyabb támogatottsági szintje a YouGov szerint,

és első elnökségének átlagától is elmarad. Az amerikaiak többsége számos szakpolitikai kérdésben szintén elutasította Trump tevékenységét: kezdve a nemzetbiztonsági kérdésekben mért nettó mínusz 2 ponttól a mínusz 4 pontra mért bevándorláson át az inflációval kapcsolatos mínusz 26 százalékpontig terjedően.

Economist/YouGovAfter Trump announced the bombing of Iran, Democratic support of such a bombing fell—and Republican support rose% saying U.S. military should bomb Iranian nuclear facilities, before after announcementDemocrats 16% 5%Republicans 34% 70%(Link in reply) pic.twitter.com/MQWDE9oGRj https://t.co/MQWDE9oGRj