Videók érkeztek Kapu Tiborék indulásáról: így tért vissza a rakétájuk a Földre

Az Axiom-4 küldetés útját percől-percre közvetítjük a Portfolio-n.

A magyar idő szerint reggel 8:30-kor zajló indítást megelőzően ugyan akadtak gondok a SpaceX felsőlégköri széladatokat ellenőrző rendszereivel,

a szakembereknek sikerült elhárítaniuk a problémát és végül minden gond nélkül zajlott le az indítás.

Liftoff of Ax-4! pic.twitter.com/RHiVFVdnz3 https://t.co/RHiVFVdnz3

A kilövés során használt SpaceX Falcon 9-es rakéta az egyik leggyakrabban használt űrrakéta, amelyet rendszeresen alkalmaznak az ISS-re történő teherszállítások, műholdak üzembe állítása és persze emberes küldetések során. A rakétát, amellyel Kapu Tiborék utaztak, már két korábbi alkalommal is bevetették, és jelen küldetés során is sikeresen visszatért a szárazföldre Floridában.

Falcon 9’s first stage booster has landed at Landing Zone 1 pic.twitter.com/I5gI376fca https://t.co/I5gI376fca