A napnál is világosabbá vált Amerika legnagyobb riválisa számára, hogy egy képességben bizony súlyos lemaradásban vannak

Az Egyesült Államok június 22-re virradóra éles bevetésen mutatták meg az egész világnak, hogy a stratégiai nehézbombázók milyen szerepet töltenek be a modern hadviselésben. A B-2-esek az Egyesült Államokból felszállva átrepültek „a fél világon”, hogy aztán Iránban lecsapjanak a kulcsfontosságú nukleáris létesítményekre. Bár azzal kapcsolatban vannak kétségek, hogy mindez mennyire amortizálta le az atomprogramot, de azt nem nagyon vitatja senki, hogy az amerikai gépek demonstrálták a képességeiket az egész világ számára.

Az eset arra világított rá a legnagyobb rivális, Kína katonai döntéshozói számára, hogy növelniük kell a ráfordításokat a modern stratégiai lopakodó bombázók fejlesztése terén. Peking az elmúlt években versenybe szállt a légierő legmodernebb gépei terén az Egyesült Államokkal, ennek köszönhetően több alkalommal egyedi katonai járművek bukkantak fel az égbolton. Az amerikai gépek mintegy 27 ezer kilométeres, sértetlenül végrehajtott bevetése viszont jelezte a kínai döntéshozók számára, hogy fel kell gyorsítaniuk a haladást, hogy a lehető leghamarabb éles helyzetben is bevethető bombázóik legyenek.

Egy elkötelezett stratégiai bombázó pótolhatatlan, még egy olyan korban is, amikor más nagy hatótávolságú csapásmérő lehetőségek is léteznek

– világított rá a Szong Csungping katonai elemző, a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) korábbi oktatója.

Elmondta továbbá, hogy ezeket nem lehet megkerülnie egy katonai nagyhatalomnak, mivel ezek nukleáris töltetek hordozására is képesek lehetnek. Szerinte Kína új, hatodik generációs fejlesztése képes lehet betölteni az űrt, bár ez nagyban függ a hatótávolságtól is.

A jelenlegi program középpontjában a H-20-as lopakodó áll, ennek elkészülése viszont nem tudni, mikorra várható.

Peking emellett a hatodik generációs vadászgépeit is fejleszti, elemzők szerint a J-36-os és a J-50-es is alkalmas arra, hogy bombázóként vessék be. A kulcs azonban egyértelműen maga az, hogy kontinenseken átívelő bevethetőség legyen, jelenleg ez a típusú csapásmérő képesség hiányos a kínai arzenálban, bár vannak nagy hatótávolságú stratégiai bombázói. Ilyenekkel még két másik hatalom rendelkezik a világon: az Egyesült Államok és Oroszország. Korábban Franciaország és az Egyesült Királyságnak is volt bombázóflottája, de a Szovjetunió szétesése után feleslegesnek és drágának ítélték meg a fenntartását.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images