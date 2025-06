Döbbenetes videó: lényegében a sztratoszféráig repült fel az ukránok legújabb fegyvere

A felvételt valahol Dél-Herszonban, a Dnyeszter folyó környékén készítették, és jól látható rajta a Föld görbülete, valamint a légkör által okozott kékes derengés, amely a napfény szóródásának köszönhető. A leírás szerint a négyrotoros (quadrocopter) drón

11 kilométeres magasságba repült fel, vagyis átlépte a troposzféra és a sztratoszféra határát.

The Ukrainian drone group Wild Hornets has fielded a new air-to air interceptor FPV quadcopter capable of reaching altitudes over 11km (36,000 feet).Seen here operating at airline cruising altitude over southern Ukraine. pic.twitter.com/6MzI6w1FDl https://t.co/6MzI6w1FDl