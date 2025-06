Ez aztán a váratlan fordulat: Putyin nem akar már annyit költeni a háborúra

Vlagyimir Putyin orosz elnök arról számolt be, hogy a védelmi költségvetés csökkentését fogja kérni – írja a Bloomberg.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország csökkenteni tervezi a védelmi kiadásait, ezzel mintegy elismerve, hogy az országban a költségvetésre komoly terhet ró a háború, valamint a szankciók. Putyin azt is elmondta, hogy mindezek attól is függenek, hogy megnyerik-e az Ukrajnában vívott harcokat. Moszkva ebben az évben a GDP 6,3 százalékát szánta védelmi célokra, szerinte ezt a lakosság megnövekedett árak formájában fizette meg.

2026-ban az eddigi emelkedő kiadásokat azonban meg szeretnék vágni, bár erősen hangsúlyozta, hogy ez nagyban függ az ukrajnai háború megnyerésétől. Ezt követően a következő években is kevesebbet terveznek költeni a hadseregre.

Az elnök azt nem árulta el, hogy pontosan mekkora lehet a vágás.

A bejelentés azért is számít kissé meglepőnek, mivel a NATO vezetői a héten tartottak csúcsot, ahol megegyeztek a védelmi kiadások 5 százalékra emeléséről. Oroszország korábban többször is megjegyezte, hogy ezt problémásnak és magára nézve veszélyesnek találja, éppen ezért figyelmeztetett ennek problémáira. Mindazonáltal Putyin ezzel azt is jelezhette burkoltan, hogy hamarosan le szeretné zárni a fegyveres konfliktusát a szomszédjával.

Mi a kiadások csökkentését tervezzük, ők pedig a növelését. Szóval ki az, aki agresszívan cselekszik?

– tette a fel a kérdést Putyin, aki 2022-ben indított katonai inváziót Ukrajna ellen, a több mint három éve tartó összecsapások pedig alaposan kikezdték az orosz gazdaságot.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images