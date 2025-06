Fotók: félelmetes katonai konvoj haladt át a megszállt városon, valamire nagyon készül az orosz hadsereg

Mariupolban nagyszámú orosz páncélozott jármű és katonai személyzet mozgását észlelték, amiről fotókat is megosztottak a közösségi médiában. A jelentések szerint az orosz erők a következő napokban fokozhatják támadási kísérleteiket a zaporizzsjai régióban található Huljaipole és Orihiv szektorokban.

Az információt Petro Andrjuscsenko, a Megszállás Tanulmányozási Központ vezetője és Mariupol polgármesterének korábbi tanácsadója osztotta meg a Telegramon keresztül.

As reported, Russian forces are redeploying equipment through occupied Mariupol, preparing a new offensive on the Zaporizhzhia front, according to ex-Mariupol mayor’s advisor Petro Andryushchenko. Along the Rostov-Novoazovsk-Mariupol-Pology/Berdyansk route, ~7 platforms with… pic.twitter.com/t73P0GvnRw https://t.co/t73P0GvnRw