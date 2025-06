A balti ország azt tervezi, hogy atombombák szállítására is alkalmas NATO-repülőgépeket fogjon, ezt Hanno Pevkur észt védelmi miniszter erősítette meg pénteken. A politikus kijelentette, hogy voltak F-35-ösök Észtország területén, de ezek rotációs alapon látják el a légvédelmet, így hamarosan újra visszatérhetnek. Elhangzott, hogy Tallinn készen a továbbiakban is, hogy a szövetségeseitől érkező modern katonai járműveket fogadjon be.

Peszkov azt állítja, hogy

a nukleáris fenyegetettség nőtt Oroszországra nézve.

A szóvivő elmondta, hogy „sajnos a balti országok vezetői sok abszurd véleményt fogalmaznak meg”, valamint Moszkvának jóformán semmilyen kapcsolata nem maradt már ezekkel az országokkal.

Pevkur nyilatkozata annak fényében hangzott el, hogy az Egyesült Királyság úgy döntött, 12 darab F-35A többcélú vadászgépet vásárol az Egyesült Államoktól, amelyek képesek mind hagyományos, mind taktikai nukleáris fegyverek hordozására.

