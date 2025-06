Putyin tárgyalna az ukránokkal, összeomlóban az egyik frontszakasz védelme – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Miközben a világ figyelme az Ukrajnáról és az orosz szankciókról szóló vitákra irányult, az Európai Unió a háttérben egy merőben új terven dolgozik: alternatívát építene az összeomlóban lévő Kereskedelmi Világszervezet helyett. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének felvetése szerint az EU a csendes-óceáni térség partnereivel hozna létre egy új globális kereskedelmi szövetséget – akár az Egyesült Államok részvétele nélkül is. A csütörtöki brüsszeli csúcson emellett Szlovákia megvétózta az újabb orosz szankciókat, Magyarország pedig blokkolta Ukrajna csatlakozási folyamatának elindítását, de ezzel előzetesen mindenki számolt már. A tagállami álláspontok így több fronton is változatlanok maradtak. A valódi tét azonban most már a Trump-féle vámháború elkerülése – vagy a felkészülés arra, ha nem sikerül.