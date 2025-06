Szétszedte az ukrán hírszerzés az orosz drónt: még őket is meglepte, mit találtak benne

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) a Facebook-oldalán közzétett jelentésében bemutatta a modernizált Sahed-136 (orosz elnevezéssel Geran-2) támadó drón új, MS-sorozatú változatának elektronikus alkatrészeit és 3D-modelljét.

A drón egy példányát a szumi frontszakaszon lőtték le a hónap elején. A test anyagszerkezete, kialakítása és az elektronikus egységek elrendezése iráni gyártásra utal, ugyanakkor bizonyos változtatások és fejlesztések orosz-iráni együttműködésre engednek következtetni.

Az új drónba nagy sebességű Nvidia Jetson Orin miniszámítógépet építettek be, amely kifejezetten mesterséges intelligencia-feladatokra és videófeldolgozásra specializálódott. A berendezés infravörös kamerával is rendelkezik. A modul feladata, hogy információkat fogadjon a drón kamerájától, és összehasonlítsa azokat a letöltött modellekkel a további irányításhoz vagy az automatikus célpontkiválasztáshoz. A drón felderítő repülőgépként is bevethető.

Az iráni Naszir zavarásálló műholdas navigációs rendszer is korszerűsítésen esett át, nyolccsatornás rendszerré fejlődött.

Az új UAV rádiómodemmel és videóátvitelre, telemetriára és/vagy csapatirányításra szolgáló alrendszerrel is rendelkezik.

A drón vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

A hírszerző ügynökség szerint az Irán és Oroszország közötti technológiacsere kétirányú, és együttműködésük eredménye túlmutathat az orosz-ukrán háborún, ha Irán felhasználja az orosz fejlesztések tapasztalatait a közel-keleti destabilizációs törekvéseiben. Ez ismét hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a civilizált világ összefogjon az agresszorokkal szemben – emelte ki a GUR.

A címlapkép illusztráció, forrása: Zinchenko/Global Images Ukraine via Getty Images