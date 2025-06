Felbukkant a legendás amerikai páncélos Kijevben, ez pedig rávilágíthat az ukrán hadsereg egy súlyos problémájára

Az X-en jelentek meg a felvételek arról, hogy az ukrán hadsereg emberi egy M1A1 Abrams harckocsit vontatnak Kijev utcáin, majd közszemlére teszik azt az egyik téren. Az Abramsokat az Amerikai Egyesült Államok adományozta Ukrajnának, összesen 31 példányban.

Ugyanakkor a videón szereplő harckocsin nem igazán látszanak jelentős külsérelmi nyomok. Egyelőre nem ismert pontosan, miért szerelték le az amerikai páncélost, ezért többféle feltételezés is megjelent.

A damaged Ukrainian M1A1 SA was turned into a monument in Kyiv(Presumbly, because of a lack of spare parts), it was formerly in service with 47th Mechanized Brigade, 2025.