Dráma Washingtonban: Trump bosszút esküdött saját párttársa ellen, de a szenátor inkább fegyvert sem fog

Tillis vasárnap kiadott közleményében jelentette be visszavonulási szándékát a mostani mandátuma lejártakor.

Az először 2014-ben megválasztott szenátor izzasztó küzdelemre számíthatott volna mind a republikánus párti előválasztáson, mind a jövő novemberi általános választáson.

A bejelentés előtt Tillis szombaton a – Trump szóhasználatát idéző – "nagy, gyönyörű törvényjavaslatról" szóló szenátusi vita megkezdése ellen szavazott, és jelezte, a végső változatot is el fogja utasítani a Medicaid visszavágása miatt. Tillis mellett csupán a kentuckyi Rand Paul voksolt nemmel a republikánusok közül.

Válaszul Donald Trump "feltűnősködéssel" vádolta Tillist, és a Truth Socialön kijelentette,

Thom Tillis egy NAGY HIBÁT követ el Amerikával és Észak-Karolina csodálatos népével szemben!

Az amerikai elnök ezután közölte, találkozni fog republikánus politikusok sorával, akik kihívhatják Tillist az előválasztáson, és "megfelelően képviselnék" az államot.

A szenátor egy nappal később bejelentette, nem kíván újabb hatéves ciklusért folyamodni.

Washingtonban az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy azok a vezetők, akik hajlandóak a kétpárti együttműködésre, kompromisszumra és független gondolkodásra, veszélyeztetett fajjá válnak

- magyarázta Tillis a döntését.

A szenátor emellett vasárnap este hosszú beszédben bírálta a törvénytervezetben szereplő Medicaid-megszorításokat, azt vágva a fehér ház és pártja fejéhez, hogy megszegik Trump egyik kampányígéretét.

Mit mondok 663 000 embernek két-három év múlva, amikor Trump elnök megszegi az ígéretét azzal, hogy kiszorítja őket a Medicaidből, mert már nem áll rendelkezésre annak finanszírozása?

- tette fel a kérdést Tillis, a megszorítás által sújtott észak-karolinaiakra utalva.

Tillis: What do I tell 663,000 people in two years, three years, when President Trump breaks his promise by pushing them off of medicaid because the funding's not there anymore, guys?The people in the White House advising the president, they're not telling him that the effect… pic.twitter.com/MhJAdPg4OA https://t.co/MhJAdPg4OA