Élőben beszélgetett Orbán Viktor és Kapu Tibor

Élőben beszélgetett a jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó Kapu Tibor űrhajóssal Orbán Viktor. Hazánk második űrhajósa többek között beszámolt eddigi űrbéli tapasztalatairól valamint arról, hogy mi lesz a programja az űrben töltött két hete folyamán.

Ahogy azt a Portfolio-n is élőben követtük a múlt hét folyamán, 45 év lett új űrhajósa Magyarországnak, miután Kapu Tibor, az Axiom-4 küldetés keretében a magyar megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra.

A magyar asztronauta kéthetes ott tartózkodásának negyedik napján Orbán Viktor miniszterelnökkel beszélgetett élőben.

A miniszterelnök rögtön a beszélgetés elején leszögezte, hogy az űrhajóssal való beszélgetése során

nem beszélhetnek politikáról, hadügyről, genderről, reklámról, felmelegedésről és áltudományokról.

Kapu Tibor elmondta, hogy nagyon jól érzi magát eddig az ISS fedélzetén. Az állomásra vezető nagyjából 26 órás út, valamint a hivatalos üdvözlőceremóniát követően a szülei voltak az elsők, akiket felhívott telefonon. Szerinte a küldetés már elérte az egyik legfontosabb célját: a felbocsátással sikerült elérni a magyar embereket, akik figyelemmel kísérték az útját és reméli, hogy inspirációt jelenthet számukra.

A világ tele van kísértésekkel, jobbfélékkel és rosszabb félékkel is. Köszönjük, hogy ön a jobbféle kísértéseket mutatja a gyerekeknek

- méltatta a miniszterelnök az asztronautát.

Orbán azzal folytatta, hogy

időnként még a kormányon belül is vita van arról, hogy Magyarországnak van-e értelme beszállni a nemzetközi űriparba és űrakciókba.

Kapu Tibor szerint "ez nem is kérdés" és megismételte az űrállomásra lépéskor elmondott szavait; "hiszek abban, hogy kis nemzetek tudnak a legnagyobbat álmodni". Szerinte elég csak megnézni az Axiom-4 misszió tagjait (amerikai, magyar, lengyel és india), láthatóvá válik, hogy az űrkutatás manapság egy olyan terület, amelyhez nem kell nagy országnak lenni, hogy be lehessen csatlakozni, lévén, hogy Magyarország mellett Lengyelország sem mondható egy kifejezetten űrkutató nemzetnek.

Minden forint, vagy minden cent amit most befektetünk, később hatszorosan térül majd meg

- mondta az űrhajós azzal kapcsolatban, hogy az űrkutatás egy éppen felvirágzóban lévő iparágnak számít.

Az űrállomáson való napirendjére kitérve Kapu elmondta, hogy ideje nagy részében kísérleteket hajt végre az ISS-en; az Axiom-4 küldetés összesen 60 kísérletéből 25-öt fog ő elvégezni a fenn töltött két hét folyamán. Elmondása szerint a rengeteg, "hatalmas tudományos értékű" kísérleten évek óta dolgoznak a HUNOR-program kutatói. Az egyik legkiemeltebb terület amellyel a magyar űrhajós foglalkozik, a sugárzásmérés, amely vizsgálatok során az űrben jelentős mértékű, sugárzás élettani hatásait vizsgálja. Ez a terület a jövőbeli, akár hosszabb távú emberes űrküldetések szempontjából is fontos iránynak számít. Korábban az alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen az Axiom-4 küldetés kutatási programjáról:

Az állomáson töltött negyedik napján Kapu már elvetette az első paprika, retek és búzamagokat is, amelyek növekedését mikrogravitációs környezetben fogják majd az ISS-en monitorozni.

Az űrhajós elmondta, hogy amióta az állomáson van, már ő is elkezdte érezni a súlytalanság testre gyakorolt hatásait, amióta az állomáson van. Hozzátette, hogy az űrutazásnak alapvetően vannak káros hatásai az emberi szervezetre; a csontsűrűség csökken és az emberi izomzat is gyengül. A fizikai hatásokon felül a "space fog" (magyarul: "űrköd") is érezteti a hatását, amely a kognitív képességeket érinti. Kapu elmondta, hogy magán is észrevette, hogy könnyű elhagyni dolgokat az állomáson, valamint az időt is nehéz tartani a fedélzeten.

A kutatási programról Kapu elmondta, hogy magyar egyetemek, kutatócsoportok és vállalatok kísérleteit végzi majd el az állomáson.

Végezetül Orbán Viktor azt kérdezte a magyar űrhajóstól, hogy látszik-e a háború "onnan fentről".

Idefentről én csak szépet és jót látok, megmondom őszintén, csak gyönyörű színeket, csak gyönyörű felhőket és városokat

- mondta válaszul Kapu Tibor.

