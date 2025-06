Kimondta Zelenszkij: falnak ütközött Oroszország nagy offenzívája

Volodimir Zelenszkij X-bejegyzésben számolt be az ukrán katonai vezetőkkel és Rusztem Umerov védelmi miniszterrel tartott egyeztetéséről.

Az ukrán elnök kiemelte, a pokrovszki front a kelet-ukrajnai Donyeckben továbbra is kritikus terület, ahol jelentős orosz csapatösszevonás és támadások zajlanak.

