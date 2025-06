Megérkeztek az első felvételek a lebombázott orosz légibázisról - Úgy tűnik, igaza volt az ukrán hírszerzésnek

Először tisztult ki az idő annyira, hogy a műholdfelvételek értékes adatokat szolgáltassanak a volográdi légibázisról.

A felvételen alapvetően nincs nyoma megsemmisült vadászbombázóknak, ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy Moszkvának relatíve sok idő állt rendelkezésre, hogy eltávolíthassák a törmelék nagy részét.

️The first satellite image of the aftermath of the drone strike on the Russian military airfield in Marynivka, which reportedly destroyed or damaged four Su-34s. The satellite image was taken two days after the attack. https://t.co/kpiAT2W2Ru https://t.co/nE1UyDW1R8 pic.twitter.com/Cl0Ej2Tved https://t.co/kpiAT2W2Ru