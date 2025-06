Összeomlott orosz védvonalak: úgy néz ki, megtalálta Moszkva a felelőst

Vádat emelt Belgorod főügyésze az orosz megye helyettes kormányzója, Rusztem Zajnullinnal szemben, amiért a gyanú szerint a politikus elsikkasztotta az ukrán határ menti régió védelmi rendszereinek kiépítésére szánt pénzeket – számol be a TASZSZ hírügynökség.

Az orosz lap arról ír, hogy Zajnullint kifejezetten nagyértékű sikkasztással, költségvetési csalással vádolták meg, bűnszövetkezetben való részvétel mellett 32 millió rubelt lopott el az állami költségvetésből.

Ebből legalább 4 millió rubelt az orosz védelmi minisztérium bunkerek és más védelmi rendszerek építésére allokált volna az ukrán határ mellett

– írják.

Belgorod egyike azon orosz megyéknek, melybe többször is be tudott törni az ukrán haderő 2023 márciusától kezdve. Néhány száz magát „orosz ellenzéki” harcosnak nevező, Ukrajnából érkező fegyveres 2023-ban több kistelepülést is elfoglalt a határ mentén – Belgorodot érte először ukrán szárazföldi támadás a háború folyamán (később 2024 nyarán Kurszk megyében foglaltak el az ukránok jelentős területet).

Már az első betörések során felmerült orosz oldalon a kérdés, hogy miért nem volt megfelelően felkészülve a nemzetközileg elismert államhatár védelmére az orosz haderő.

Nem kizárt, hogy Zajnullin egyfajta felelősségre vonási kör első áldozata, hiszen közvetlenül megvádolták azzal, hogy ellopta a Belgorod védelmére szánt pénzösszegeket. Hasonló tisztogatás már végbe ment a védelmi minisztériumban: "korrupcióra" hivatkozva több tucat orosz tábornokot letartóztattak már, akiket az Ukrajna elleni invázió kezdeti kudarcai miatt tesznek felelőssé.

Címlapkép forrása: Mil.ru / Wikimedia Commons