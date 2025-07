Aligátorok üldözhetik a bevándorlókat Amerikában – Megszólalt Trump a nagy port kavart börtönről

Az Everglades mocsárvidéken található bevándorlási börtön mintegy 60 kilométerre fekszik Miamitól,

egy aligátoroktól, krokodiloktól és pitonoktól hemzsegő területen.

Csak egyetlen út vezet be, és az egyetlen kiutat az egyirányú repülőút jelenti. A létesítmény elszigetelt, veszélyes vadvilág és kegyetlen terep veszi körül

- jellemezte az "Aligátor Alcatrazt" Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján. Hozzátette: "Ez egy hatékony és alacsony költséggel járó módja annak, hogy segítsük végrehajtani az amerikai történelem legnagyobb tömeges kitoloncolási programját."

Maga az elnök is megszólalt a terv kapcsán a mai nap folyamán. A Fox News riportere azt kérdezte tőle, hogy

akkor az lenne-e koncepció, hogy ha egy engedély nélküli tartózkodás miatt letartóztatott bevándorló megszökik, akkor megeszi egy aligátor, és kész?

Azt hiszem, ez a koncepció. Ez nem valami szép ügylet

- felelte Trump.

A kígyók gyorsak, de az aligátorok... Megtanítjuk majd [a fogvatartottaknak], hogy hogyan kell elfutni egy aligátor elől, ha megszöknének

- magyarázta a republikánus zászlóvivő, majd kezeivel mutatta, hogy az illetők ne egyenes vonalban fussanak. Szerinte a túlélési esélyeik így "körülbelül 1%-kal nőnek – nem jó dolog."

Doocy: With Alliagator Alcatraz, is the idea that if some illegal immigrant escapes, they just get eaten by an alligator?Trump: I guess that’s the concept. Snakes are fast but alligators— we’re going to teach them how to run away from an alligator. Don’t run in a straight line,… pic.twitter.com/xnGTUTALDr https://t.co/xnGTUTALDr