Emelte a tétet Donald Trump: saját kreálmánya falhatja fel Elon Muskot

Lehet, hogy a DOGE-t rá kell állítanunk Elonra. Tudják, mi az a DOGE? A szörny, aminek lehet vissza kell mennie és meg kell ennie Elont. Hát nem lenne rettenetes? Rengeteg állami támogatást kap

- fogalmazott az amerikai elnök. Musk május végén hagyta ott hivatalosan a Trump-adminisztrációt, és vele a DOGE-t is.

Reporter: Are you going to deport Elon Musk?Trump: We'll have to take a look. We might have to put DOGE on Elon. You know what DOGE is? The monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn’t that be terrible? He gets a lot of subsidies. pic.twitter.com/6I0OAIv7Js https://t.co/6I0OAIv7Js