Felvételek: bevetették az oroszok ellen a félelmetes UJ-26-ost - Dübörgött a föld a Krímen

A képsorokon látható egyebek mellett a Bober drón indítása, majd az, ahogy a kamikaze drón egyebek mellett egy Pancír légvédelmi rendszert, radarokat rongál meg, illetve megtámadja a Szaki légibázist is.

A célpontok mind a 2014 óta orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten találhatók.

Nem világos, ezeket a támadásokat mikor hajtotta végre a HUR, vélhetően több napon át húzódó, egymástól független támadások eredményét láthatjuk a képsorokon.

Exclusive footage of the combat operations of Ukrainian-made UJ-26 Bober (Beaver) drones on the territory of Russian-occupied Crimea by Ukrainian Defense Intelligence.The following targets were successfully hit:▪️ Pantsir-S1 missile system;▪️ Niobiy-SV radar system;▪️… pic.twitter.com/zDI4f0hylS https://t.co/zDI4f0hylS