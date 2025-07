Megtámadta Izsevszket Ukrajna, Putyin Odesszára pályázik - Keddi híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Az ukrán erők intenzív dróntámadással vették célba a megszállt Luhanszk és Donyeck megyék központjait, a közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalamas tűz van. Egyelőre nem tudni, mi volt a pontos célpont.

Large-scale Ukrainian drone attack in Russia-controlled Luhansk, eastern Ukraine.Significant fires broke out at the targeted sites. pic.twitter.com/Y1nSr7XbHy https://t.co/Y1nSr7XbHy