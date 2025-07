Drámai jelenetek a parlamentben: könnybe lábadt szemmel viselte az ütéseket a pénzügyminiszter

Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt első embere felszólalásában azt sugallta, hogy az általa pálfordulásokkal vádolt Keir Starmer nem állt ki pénzügyminisztere mellett, és akár le is válthatja Reeves-t. Badenoch kijelentette, több munkáspárti képviselő szerint is "lőttek" Reeves-nek, a kancellár pedig "teljesen nyomorúságosan" néz ki, akit ráadásul a kormányfő "emberi pajzsként" használ. (Mindez az alábbi videó 7. perce után kezdődik.)

Miután Starmer nem felelt Badenoch azon kérdésére, hogy Reeves négy év múlva is posztján lesz-e, a konzervatív politikus azt vágta a kormányfő fejéhez, hogy

mekkora szörnyűség a miniszterre nézve, hogy nem erősítette meg őt a posztján!

Reeves később könnyeket is elmorzsolt,

miközben a Starmer jobb oldalán ülő Angela Rayner miniszterelnök-helyettes egyszer odasúgott neki valamit.

Oh dear! Rachel Reeves looking absolutely destroyed. Zero shits given from me after she chose to balance the books on backs of disabled people. The harm she has caused. Why should we pay for Tory incompetence last 10 years. #TakingThePIP pic.twitter.com/BBayrUVVqe https://twitter.com/hashtag/TakingThePIP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw