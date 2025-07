Kiderült: folyamatosan gyengülnek az orosz szankciók, Trump széttárja a karjait

Az idei év januárja óta az Egyesült Államok nem vezetett be új szankciókat Oroszország ellen az ukrajnai invázióval kapcsolatban, sőt, egyes esetekben enyhítette a korlátozásokat. Elemzők szerint

az új szankciók hiányában a meglévő intézkedések veszítenek hatékonyságukból.

A helyzet lehetőséget teremtett új fedőcégek létrehozására, amelyek pénzt és kritikus alkatrészeket, köztük számítógépes chipeket és katonai felszereléseket juttatnak Oroszországba, amelyeket egyébként a Kreml nem kaphatna meg.

A Biden-adminisztráció havonta átlagosan több mint 170 új szankciót vezetett be az Oroszországhoz köthető entitásokkal szemben 2022 és 2024 között. Összesen több mint 6200 korlátozást rendeltek el személyek, vállalatok, hajók és repülőgépek ellen.

A nyomás hatásai már kezdenek gyengülni.

Az NYT több mint 130 olyan vállalatot azonosított Kínában és Hongkongban, amelyek számítógépes chipek azonnali értékesítését hirdetik Oroszország számára. Ezek egyike sem áll szankciók alatt.

Az egyik ilyen cég, a HK GST Limited olyan chipeket hirdet, amelyek elengedhetetlenek az orosz cirkálórakétákhoz, köztük a H-101-hez. A céget kilenc hónapja jegyezték be Hongkongban, weboldala februárban készült el.

A szankciók hatékonyságához "folyamatosan futni kell csak azért, hogy egy helyben maradj" - mondta Elina Ribakova, a Peterson Institute for International Economics közgazdásza.

Hozzátette, hogy a korlátozások "folyamatos karbantartása" nélkül Oroszország újabb és újabb kiskapukat fog találni.

Trump elnök más országokkal és szervezetekkel szemben továbbra is agresszívan alkalmazza a szankciókat. Az elmúlt hat hónapban több mint 280 új korlátozást vezetett be Iránnal szemben, célba véve a terrorizmus finanszírozásában részt vevő személyeket. Szankciókat rendelt el a Nemzetközi Büntetőbíróság bírái ellen is, és használta a korlátozásokat a kábítószer-kereskedelem és a kiberbűnözői csoportok elleni fellépésre is.

Ezzel szemben a Trump-adminisztráció enyhített néhány Oroszországgal szembeni korlátozáson. Áprilisban a pénzügyminisztérium csendben feloldotta a Karina Rotenbergre, egy orosz oligarcha feleségére vonatkozó korlátozásokat. Rotenberg asszony férje, Borisz, aki Putyin elnök gyerekkori barátja, évtizedek óta az orosz elnök belső körének központi figurája. Oroszország feltűnően kimaradt a Fehér Ház "Felszabadítás Napja" vámjaiból is, amelyek szinte minden más országot célba vettek. Az Egyesült Államok 2024-ben több mint 3 milliárd dollár értékben importált orosz árukat.

