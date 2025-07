Bizonyított az oroszok ellen Ukrajna egyik legjobb fegyvere: európai országok vásárolhatnak belőle

A Kramattorszki Nehézgépgyártó Üzem (KZVV) nemzetközi szabadalmat jegyeztetett be a 2S22 Bohdana önjáró tarack rendszerre, ami lehetővé teszi a technológia külföldi gyártását is - jelentette az Ukrainszka Pravda

A szabadalmat a Patent Cooperation Treaty (PCT) keretében nyújtották be, amely lehetővé teszi az ukrán gyártók számára, hogy találmányaikra egyszerre több országban szerezzenek szabadalmi oltalmat.

A dokumentáció a Bohdana önjáró tarackot új kerekes alvázra szerelve, teljes rendszerkonfigurációban mutatja be. A tüzérségi rendszert önálló modulként szabadalmaztatták, amely különböző alvázakra szerelhető, illetve teljes tüzérségi rendszerként is használható.

A szabadalmi oltalom megszerzésére irányuló aktív erőfeszítés arra utal, hogy a kramatorszki üzem európai országokban is megkezdheti a Bohdana tarackok gyártását.

Dánia nemrég 47 millió dolláros befektetést jelentett be ukrán fegyverek saját területén történő gyártásának fejlesztésére. Figyelembe véve, hogy Koppenhága korábban is támogatta a Bohdana önjáró tarackok gyártását az ukrán védelmi erők számára, és saját tüzérségi rendszerekre is szüksége van, Dánia érdekelt lehet az ukrán tarackok dán területen történő gyártásában.

Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images