Egyetlen látványos ábrán az orosz hadsereg friss területhódítása

A Black Bird Group elemzőház minden hónapban nyilvánosságra hozza az adatokat, hogy az orosz hadsereg pontosan mekkora területeket szerzett meg az ukrajnai háborúban.

2025 júniusában némileg lassult a tempó, az adatok szerint körülbelül 423 négyzetkilométernyi területet foglaltak el az oroszok.

Egy hónappal korábban ötödével többet, összesen 538 négyzetkilométer felett vették át az ellenőrzést.

