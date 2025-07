Itt a nagy beismerés? Amerika legnagyobb riválisa nem engedheti, hogy Oroszország vereséget szenvedjen Ukrajnában

Vang Ji kínai külügyminiszter szerdán közölte Kaja Kallas EU-s külügyi főképviselővel, hogy

Peking nem engedheti meg Oroszország ukrajnai vereségét, mivel attól tart, hogy az Egyesült Államok ezt követően teljes figyelmét Kínára összpontosítaná.

A bennfentesek szerint ez a kijelentés megerősíti, amit Brüsszelben sokan Peking álláspontjának vélnek, ugyanakkor ellentmond Kína nyilvános kommunikációjának, miszerint "nem részese" a háborúnak. A négyórás megbeszélésen Vang visszautasította azt a vádat, hogy Kína anyagilag vagy katonailag támogatná Oroszország háborús erőfeszítéseit. Állítása szerint ha Kína valóban támogatná Moszkvát, a konfliktus már régen véget ért volna.

A találkozó során Vang több "történelmi leckét" is adott Kallasnak, aki csak tavaly vette át az EU külügyi vezetői pozícióját. Egyes uniós tisztviselők szerint a kínai külügyminiszter a reálpolitikára oktatta Kallast, részben arra fókuszálva, hogy Peking szerint Washington hamarosan teljes figyelmét kelet felé fordítja. Az egyik értelmezés szerint bár Kína nem kérte a háborút, annak elhúzódása akár szolgálhatja is Peking stratégiai érdekeit, amennyiben az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett marad Ukrajna mellett. A hároméves konfliktus továbbra is az egyik legnagyobb súrlódási pont Kína és az EU között. Az unió régóta bírálja Pekinget, amiért kettős felhasználású termékeket szállít Oroszországnak, amit Kína tagad, és béketeremtőként pozicionálja magát, aki mind Moszkvát, mind Kijevet partnerének tekinti.

A szerdai párbeszéd hangvétele tiszteletteljes, bár feszült volt. Néhány bennfentes meglepődött Vang üzenetének keménységén, mindössze három héttel egy fontos kínai csúcstalálkozó előtt. A kínai politikus jelezte, hogy a kétnapos csúcstalálkozót akár le is rövidíthetik – utalva arra, hogy Peking elégedetlen az EU esemény előtti pozicionálásával. Az EU két kis kínai bankot készül feketelistára tenni, mert megsértették az Oroszország elleni szankciókat. Vang ismételten megtorlást ígért, ha a bankokat végül listázzák. Emellett az EU továbbra is kereskedelmi kérdésekben bírálja Pekinget, különösen a ritkaföldfémek és mágnesek exportjára vonatkozó kínai korlátozások miatt, amelyek miatt egyes európai vállalatok leállították gyártósoraikat.

Wang nem adott biztosítékot a ritkaföldfémek exportjával kapcsolatos válság strukturális megoldására, csupán annyit közölt, hogy a Kereskedelmi Minisztérium csökkentette az engedélyek feldolgozási idejét, és az egyes vállalatok mindig fordulhatnak panaszaikkal a kormányhoz. Brüsszelben úgy vélik, hogy a kimerítő találkozó nem sok jót ígér a július 24-25-i pekingi és anhui tartományi csúcstalálkozóra. A konkrét eredményekre főként az éghajlatváltozás területén van remény.

Címlapkép forrása: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images